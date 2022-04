Le Carnaval de Venise s'invite aux jardins d'Annevoie.

Les célèbres jardins d’Annevoie accueillent ce week-end une centaine de figurants du carnaval de Venise. Ils viennent d’un peu partout en Europe pour défiler une seconde fois avec leurs masques et autres costumes colorés. "Nous réalisons nos costumes nous-même tout au long de l’année. En général, ils sont baptisés à Venise pour ceux qui ont la possibilité d’y aller. On n’utilise de très nombreux tissus", confie Nathalie, une des figurantes.

Pour les figurants, c’est aussi une nouvelle occasion de se retrouver, car ils forment une véritable famille. L’évènement au jardin d’Annevoie est presque devenu un carnaval à part entière. "A Venise, c’est très différent. On est des anonymes parmi les autres. Les touristes viennent nous prendre en photo, mais il n’y a pas spécialement de contact. Mais ici à Annevoie, les gens sont curieux et bavards. Ils veulent savoir comment on a fait, combien de temps on a travaillé. On a donc beaucoup plus de plaisir à partager notre travail, faire des photos avec tout le monde", explique Géraldine, qui a fait le déplacement depuis Amiens en France.