Le carnaval de retour à Malmedy du 18 au 21 février

Le carnaval de Malmedy fera son grand retour du 18 au 21 février prochain, après deux ans d’absence pour cause de covid. Un carnaval qui s’inscrit dans la tradition wallonne.

" On est content de se retrouver. Ça fait même bizarre mais on reprend les habitudes un peu oubliées. On est un peu rouillé parce que ça fait deux années mais on retrouve directement les habitudes et c’est parti pour un mois de festivités ", se réjouit Jean Maus, le directeur du syndicat d’initiative de Malmedy.

Le temps fort de la fête reste bien entendu le cortège du dimanche : " Le dimanche, à 14 heures, c’est le départ du grand cortège. Là il n’y a pas de changement. C’est la sortie des masques traditionnels. Beaucoup de gens souhaitent porter un tel masque, notamment les longs-nés, les haguètes, les boldjîs, les longuès-brèsses, les longs-ramons, les sotês, etc. C’est un cortège de 2 km, jusque 16 heures-16h30 ", détaille-t-il.

Un carnaval wallon et non rhénan. Ici, pas de prince carnaval : " La langue utilisée pendant le carnaval est le wallon. Toute la musique et les chants sont en wallon et les Malmédiens d’un certain âge ne discutent qu’en wallon ce week-end-là. Les jeunes s’y mettent aussi assez bien. On essaie de conserver la langue wallonne ", précise encore Jean Maus.

Ce carnaval malmédien 2023 jouera donc la continuité avec les éditions précédentes, mais avec trois changements majeurs : " Le premier changement, c’est le rôle du long-né. C’est inversé au niveau de la finalité du rôle. C’est toujours six à huit personnes qui suivent un touriste ou quelqu’un de passage, mais à la fin du rôle ce sont les longs-nés qui paient un verre à la personne qu’ils ont suivie, et non l’inverse. Auparavant c’était la personne suivie qui payait six à huit verres, donc on voulait rendre le rôle un peu plus démocratique, et aussi améliorer la réputation du long-né qui était vu comme un " bribeu ", quelqu’un voulant passer le carnaval bon marché en se faisant payer des verres ", explique-t-il.

" Le deuxième changement est au niveau du cortège du samedi. Il sera plus bande courante, moins organisé. On aura un cortège en ville de 1 km mais les sociétés démarreront de cinq endroits différents. Quant au dernier changement, c’est pour le bouquet final du dimanche fin d’après-midi. Les deux sociétés musicales malmédiennes joueront ensemble à 17h30 place de Rome, puis remonteront la Chemin-Rue pour aller à la deuxième place vers 18h15 pour rejouer le bouquet final, qui durera environ 15-20 minutes ", souligne Jean Maus.