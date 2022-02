Le carnaval de Martelange n’aura finalement pas lieu

Il s’était délocalisé côté luxembourgeois, à Rombach. Mais même avec les mesures sanitaires grand-ducales, les organisateurs ont dû, la mort dans l’âme, annoncer son annulation définitive.

Les organisateurs accusent la Belgique d’avoir fait pression sur le Luxembourg pour annuler l’évènement. Ils expliquent avoir reçu en dernière minute, des consignes sanitaires inapplicables comme le précise Jean-Luc Differding, vice-président du carnaval de Martelange :

"Tous les habitants devaient être scannés, c’était une chose impossible. 6000 euros en forfait, plus 300 euros par personne, qui n’aurait pas été contrôlée. Le Bourgmestre nous a bien soutenus, mais dans des conditions pareilles ce n’est pas possible."

Se sentant pointé du doigt, le Député-Bourgmestre d’Attert Josy Arens, réagit et clame haut et fort qu’il n’a rien à voir avec cette décision ! On parle aussi de soucis de parkings côté luxembourgeois et de parkings côté belge qui auraient été vite saturés, de difficultés d’intervention des secours, de traversées de piétons dangereuses de la N4 avant contrôle du CST à la frontière.