Le Carnaval de la grosse biesse vient enflammer Marche-en-Famenne

Pourquoi vous parler d’un dragon de carnaval à la fin du mois de mai ? Tout simplement car le week-end du 26 au 29 mai, à Marche-en-Famenne, se déroulera une pluie de festivités plus folkloriques les unes que les autres avec le “Carnaval de la grosse biesse” initialement reporté.

Sur fond de légendes fourmillant de nutons, loups et macrales, l’événement rassemble 50 groupes ou sociétés, un Grand Mautchi, une Haute Cour, et un public ravi. Le dimanche, c’est le cortège tant attendu, suivi d’un rondeau final et d’un grand feu ; mais déjà avant, la ville va se colorer d’un tas d’animations, et de deux bals en bonne et due forme! Vous avez eu un goût de trop peu carnavalesque en 2022 ? Tous à Marche, capitale de la joie.