Le carnaval de Florenville et sa tradition de "corso" de fleurs en papier crépon reconnu comme patrimoine immatériel

La tradition des chars fleuris du Carnaval de Florenville vient d’obtenir sa reconnaissance comme chef d’œuvre au Patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie Bruxelles au patrimoine. Outre son caractère festif et joyeux, c’est surtout grâce à sa particularité de carnaval " fleuri " que l’événement de Florenville tire sa réputation. En effet, la tradition des chars décorés de dizaines de milliers de fleurs en papier crépon en fait un spectacle visuel de grande renommée. Dans leur dossier, le comité carnaval et l’Agence de Développement Local de Florenville ont mis en exergue toutes les particularités de cette tradition fleurie : l’historique, qui remonte aux processions religieuses et aux fêtes commémoratives de l’Indépendance de la Belgique, en passant par les défilés publicitaires et les parades musicales en kilt (à l’époque de la base aérienne canadienne de Marville (dans le Département français voisin de la Meuse), dans les années 60, mais aussi les ouvertures de cortèges par les chevaux (d’où le nom de Cavalcade), les processus de fabrication des chars et des fleurs, la cohésion sociale dans laquelle s’inscrit cette confection, les traditions orales, l’inclusion sociale, le partage et la transmission du savoir-faire au sein des communautés qui font vivre cette magnifique tradition fleurie chaque année ! La reconnaissance arrive donc comme un couronnement pour le Comité de qui vient de célébrer le 70 ème anniversaire de son carnaval et qui vous fixe déjà rendez-vous du 17 au 19 mars 2023 pour une 71 ème édition.