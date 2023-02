Le carnaval de Charleroi recherche des porteurs pour ses géants

L’équipe qui porte les géants du carnaval de Charleroi est à la recherche de nouveaux porteurs, a indiqué mercredi Murphy Smets, membre de l’ASBL Folklore et Traditions de Charleroi, qui encadre le groupe en question.

La tradition des géants est associée au carnaval de Charleroi depuis de très longues années. Aujourd’hui, onze de ces créatures folkloriques surdimensionnées existent. Les plus anciennes, qui représentent un ouvrier verrier et sa femme, datent de 1934. La dernière est beaucoup plus récente puisqu’elle a vu le jour en 2016.

Après le covid et l’arrêt qu’il a signifié pour les événements folkloriques, l’ASBL Folklore et Traditions de Charleroi tente de reconstituer un groupe de porteurs suffisamment nombreux. "Idéalement, nous aurions besoin de trouver une dizaine de nouveaux porteurs pour relayer l’équipe actuelle", a souligné Murphy Smets. Les géants pèsent chacun entre 40 et 50 kilos. "Pour autant, il ne faut pas disposer d’une force extraordinaire pour les déplacer, même des gens de corpulences tout à fait normales sont capables de les déplacer et sur l’ensemble d’un parcours, ce genre d’aides est précieux", a assuré Murphy Smets.