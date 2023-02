Le carnaval de Binche fait son grand retour après deux années d’absence

Les festivités du carnaval de Binche reprennent leurs droits en 2023 après deux années d’annulation, en 2021 et 2022, en raison de la crise sanitaire. Les autorités binchoises ont annoncé une édition record de l’événement folklorique en termes d’engouement et de participation.

Ce dimanche, les Gilles ressortent leurs costumes les plus originaux qui ont été concoctés de longue date et dans le plus grand secret : "Avant le carnaval, ils choisissent un costume et puis, soit on va chez une couturière et elle fabrique le costume ou alors on achète un costume adapté qu’on va garnir. La femme participe, la fille peut participer aussi !", explique une participante au carnaval.

Une autre tradition fait son retour aujourd’hui, la viole, un instrument unique en son genre, sorti spécialement pour l’occasion.

Les Binchois ont en tout cas l’air ravi de retrouver leur carnaval après deux ans de restriction.

Bonne nouvelle, ce dimanche n’est que le premier jour des trois jours gras à Binche. Demain, la journée sera essentiellement consacrée à la jeunesse et aux enfants. L’apothéose aura lieu ce mardi avec le retour des fameux costumes orange de Gilles.