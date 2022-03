Le carnaval dans la musique classique

En ce mardi 1er mars, jour de Mardi gras, L’odyssée vous propose une thématique qui vous plongera dans l’ambiance carnavalesque.

Et si, lorsqu’on vous dit Carnaval et musique classique, vous pensez immédiatement à Camille Saint-Saëns et à son Carnaval des animaux, sachez qu’il n’est pas le seul à avoir composé une musique évoquant le carnaval.