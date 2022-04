Le carillon de Stavelot réparé

Le carillon de l’église Saint-Sébastien de Stavelot est enfin réparé. Il sonne de nouveau depuis ce week-end de Pâques. Voilà plus de quinze ans que les stavelotains ne l’avaient plus entendu. "On l’avait installé en 1972." explique président de la fabrique d’église, Michel Bettonville. "En 2003, il a déclaré forfait. Pourquoi ? Parce que l’horloge mécanique qui permettait son fonctionnement était tout simplement en bout de course."

Pour voir le carillon, il faut monter en haut du clocher. L’expérience n’est pas des plus rassurantes. Elle est salissante aussi. Les vieux escaliers de bois sont poussiéreux, raides, les rampes branlantes, les marches fort minces et percées par endroits de grands trous où passaient, dans le passé, les cordes qui servaient à actionner les cloches. L’endroit a aussi été colonisé par des pigeons qui y ont laissé leurs fientes. En haut de l’escalier, juste avant d’accéder à la dernière partie très exiguë du clocher, une grosse poutre barre le passage. Il faut presque se coucher sur les marches pour pouvoir passer.

Le mécanisme du carillon est électrique. On n’est plus au temps de Don Camillo. Il n’y a plus de corde à tirer d’en bas. Un moteur lié à une horloge actionne des marteaux qui viennent frapper les cloches. C’est ce mécanisme qui ne fonctionnait plus. "Pour restaurer le carillon" poursuit Michel Bettonville, "on a fait appel par une souscription à la générosité des paroissiens et des gens de Stavelot. On a obtenu la somme dont on avait besoin. Environ dix mille euros. Ça nous a permis, cinquante ans après son inauguration, de faire réparer notre carillon. Le voilà reparti. Il joue de nouveau depuis ce samedi."