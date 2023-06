Le "carbone brun", un composé qui contribue au réchauffement climatique.

On appelle "carbone noir" les particules issues des combustions d'énergies fossiles, comme le gaz, le charbon ou le pétrole. Mais il existe un autre type de composé, moins connu, qui pourrait lui aussi contribuer au réchauffement climatique. On le surnomme le "carbone brun".

Lorsque l'on évoque le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, on se focalise souvent sur le CO2 ou le méthane. Mais un autre composant s'avère particulièrement préoccupant : le carbone brun. Également surnommées "boules de goudron", ces substances organiques se manifestent sous la forme d'aérosols et possèdent la capacité d'absorber la lumière et les rayons du soleil.