Le Car Yoga : la solution pour mieux supporter les longs trajets en voiture

En cette période de vacances, nombreux sont ceux qui vont passer plusieurs heures en voiture pour faire des longs trajets avant d’arriver à destination et se reposer de la vie quotidienne.

Et on le sait, les trajets peuvent s’allonger en cas d’embouteillages ou avec les nombreuses pauses sur les aires d’autoroutes. Du stress accumulé qui peut se soulager par le car yoga, comprenez le yoga en voiture. En dehors des articulations mises à rude épreuve étant donné la position, les risques d’ hypertension artérielle, diabète, accidents cardiovasculaires ou même de thrombose sont présents.

Pour détendre les articulations et réduire les tensions corporelles des passagers, le yoga vole à votre secours, comme l'explique SoSoir.

Pour éliminer les tensions de la nuque : il est indiqué de bouger la tête de haut en bas et de droite à gauche. Une astuce : se fier aux rétroviseurs en les fixant de chaque côté. De la même manière, placez votre main sur le côté opposé de votre tête et tirez-la doucement de l’autre côté vers l’épaule.

Pour s’étirer et décontracter la colonne vertébrale, reculez votre siège et penchez-vous vers l’avant en appuyant le haut de votre corps. Pour le bas du dos et les hanches, soulevez vos genoux vers votre corps jusqu'à votre menton et enroulez vos bras autour de vos jambes.

Pour améliorer la circulation sanguine des jambes, il est conseillé de poser sa cheville sur la cuisse opposée. Penchez-vous légèrement vers l'avant en gardant le dos droit pour accentuer l’étirement. Tourner dix fois ses chevilles dans un sens et puis dans l’autre peut se montrer aussi utile.

Toujours pour l'étirement, il est possible de joindre les mains et de se tourner d’un côté en plaçant un coude sur le genou opposé. Faites tourner ensuite votre tête et vos épaules des deux côtés.