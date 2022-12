Le capitaine Haddock : un anti héros colérique, alcoolique, attachant auquel on s’identifie très facilement

Plongez dans l’univers d’Hergé pour parler, non pas de Tintin mais de son plus fidèles bras droit – après Milou, bien sûr – : le Capitaine Haddock. Le marin alcoolique, colérique et maladroit nous fait rire depuis plus de 80 ans, mais pas que ! C’est un personnage génial on vous explique pourquoi.