Le capitaine de Francfort, Sebastian Rode, le crâne en sang après un contact effrayant

Partie sur des chapeaux de roue niveau intensité, la finale d'Europa League entre les Rangers et Francfort a été interrompue en tout début de match pendant de longues minutes. La faute à un contact (involontaire) et franchement effrayant entre Sebastian Rode et John Lundstram. Alors que le capitaine allemand voulait mettre la tête sur un ballon qui traînait, il a été heurté de plein fouet par le pied de l'Anglais.

Le crâne en sang et visiblement sonné, Rode est resté au sol pendant un long moment, reprenant ses esprits avant d'être pris en charge par son staff. Heureusement plus de peur que de mal puisqu'il a finalement pu reprendre sa place, un imposant bandage bleu vissé au crâne.

Et si les Allemands ont, pendant quelques instants, invectivé l'arbitre pour qu'il sorte un carton, le principal intéressé n'a pas bronché.