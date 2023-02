Le Capacity Crunch : la fin d’Internet en 2023 ?

Début mai 2015, voilà qu’on nous annonce la fin d’Internet. Ce qui est presque synonyme de la fin du monde. C’est une perspective évoquée par le chercheur britannique Andrew Ellis qui abordait dans le cadre de ses recherches la possibilité d’un Capacity Crunch à l’horizon 2023 qui viendrait sérieusement remettre en question le développement d’Internet.

“La demande rattrape l’offre. Elle grossit et grossit encore et il est de plus en plus difficile de garder de l’avance. À moins que nous ne trouvions des idées vraiment radicales, les coûts vont augmenter de manière dramatique”, explique Andrew Ellis, interrogé par le DailyMail.

Le vrai problème c’est la consommation électrique qui a explosé depuis la création d’Internet.

À ce sujet, le youtubeur poisson fécond dit ceci : “Le seul moyen de poursuivre cet acheminement du “toujours plus” serait de doubler voire de tripler les capacités du réseau optique dans le monde. Hors, cela représenterait tout simplement une consommation électrique supérieure à ce que l’humanité est capable de produire.”