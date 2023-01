Le Cap, ville la plus dangereuse d’Afrique ?

Le nouvel épisode de l’émission "Les villes les plus dangereuses du monde” s’arrête au Cap. La capitale d’Afrique du Sud est ainsi considérée comme la plus dangereuse du continent africain.

La criminalité fait partie des problèmes les plus importants d’Afrique du Sud. Il suffit de voir les chiffres pour s’en rendre compte : on estime ainsi qu’une cinquantaine de meurtres sont recensés chaque jour dans le pays. Selon les statistiques présentées par le ministre sud-africain de la police, Bheki Cele, ce chiffre a augmenté de 11,5 pourcents au premier trimestre de 2022. Concernant les tentatives de meurtre, on atteint 8,4 pourcents d’augmentation et 14 pourcents pour les détournements de voiture. Le quotidien sud-africain “Daily Maverick” estimait que l’Afrique du Sud se trouvait au neuvième rang mondial concernant les pays les plus meurtriers, estimant que cela vient de différents facteurs comme “la détérioration socio-économique, l’urbanisation, l’augmentation des inégalités, la baisse des performances de la police et les niveaux élevés de corruption policière”.