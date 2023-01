Le cap des 500 greffes hépatiques pédiatriques par donneurs vivants à Saint-Luc

L'équipe de transplantation des Cliniques universitaires Saint-Luc a réalisé en janvier 2022 sa 500e greffe hépatique pédiatrique par donneur vivant de son programme en près de 30 ans. Un an plus tard, la patiente de 13 mois se porte bien. Sur l'ensemble de la série de ces 500 greffes, le taux de survie s'élève à plus de 94% après un an, précisent les Cliniques Saint-Luc dans un communiqué jeudi.

La technique consiste à prélever la partie gauche du foie d'un adulte (20% du volume du foie du donneur), laquelle s'inscrit particulièrement bien dans la cavité abdominale d'un enfant. Chez le donneur vivant, les 80% restants font l'objet d'un processus de récupération ad integrum - le foie étant le seul organe du corps humain capable de régénération.