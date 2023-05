Le Canon flamand est sorti : d’où vient cette idée et à quoi va-t-elle servir ?

Fait étonnant : alors que la N-VA dirige actuellement le gouvernement flamand, son président et historien de formation, Bart De Wever, avait lui-même critiqué la méthode en 2002 : "L’histoire ne se laisse pas canoniser en une vérité absolue et éternelle", indiquait-il dans De Standaard. "Établir une version officielle du passé est typique des régimes totalitaires". C’est justement l’un des éléments qui inquiète de nombreux historiens du nord du pays. Plusieurs d’entre eux estiment que le projet "sent la naphtaline", et que ce canon est une "variation de ce que les États Nations faisaient au 19e siècle pour s’assurer un passé prestigieux".

Pamphlet identitaire ?

En novembre, des historiens se sont insurgés contre le canon flamand en publiant un pamphlet de 85 pages. Ils redoutent notamment les dangers de la "manipulation politique" et de "nationalisation de l’histoire".

Au micro de la VRT, le ministre flamand de l’enseignement N-VA, Ben Weyts, réfute cette théorie : "Il y en a toujours qui s’exaspèrent quand on parle de la Flandre ou de la Communauté flamande. C’est un projet politique dans le sens où c’est moi qui ai commandité ce projet et je suis un homme politique. Mais cela a du sens que la société passe en revue les événements passés qui ont créé la Flandre d’aujourd’hui. Sans complexe, sans crainte, sans tabou, et surtout sans honte."

Le gouvernement flamand espère que ce canon flamand serve d’inspiration dans les cours scolaires et dans les parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants. "On n’a pas besoin de l’imposer. Nous allons pouvoir convaincre de nombreux enseignants dans le primaire ou le secondaire grâce à cette offre diversifiée. Nous n’abordons pas l’histoire de manière théorique, mais en racontant des histoires en mettant un visage sur ces événements qui font la Flandre d’aujourd’hui."

Projet méconnu des citoyens

"Un canon flamand ?", "Je n’en ai jamais entendu parler"… Peu de Flamands semblent être au courant de cette initiative qui figure dans l’accord du gouvernement de Jan Jambon, peut-on apprendre dans le podcast Dring Dring de DaarDaar, le média spécialisé sur l’actualité flamande en français :