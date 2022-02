Le canicross, tout le monde s'y met !

On court avec un ou deux chiens. Au niveau du matériel, vous avez besoin

d'un harnais adapté pour le chien, d'une ligne de trait (amortie) et d’une ceinture avec baudrier pour attacher la ligne de trait et éventuellement de votre gourde

La ligne de trait fait environ entre 1m10 et 1m40 au repos et 2 mètres en extension. La ligne de trait coûte entre 15 et 80 euros en fonction du poids du chien. Si vous optez pour l’achat d’un kit complet (homme chien et liaison), cela oscillera entre 80 et 160 euros environ.