Le candidat à la gestion du Domaine du Fourneau Saint-Michel ne répond pas aux conditions de la Province

Qui pour gérer à l’avenir le Domaine du Fourneau Saint-Michel ? La Province de Luxembourg a lancé, fin 2021, un marché de concession de service à un opérateur privé. L’objectif de la Province, c’est développer l’attractivité du Domaine mais dans le respect de son environnement naturel. Rappelons que le Domaine du Fourneau Saint-Michel est un remarquable ensemble architectural au cœur de la forêt ardennaise. On y retrouve l’architecture et le mode vie de de l’Ardenne d’autrefois puisque des maisons de différents villages ont été reconstruites sur place. Habitations, écoles, fermes et chapelle ont été transplantées dans cette belle nature. Mais l’endroit n’a jamais eu le succès d’un village comme Bokrijk dans le Limbourg…