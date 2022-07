Le cancer du poumon est le plus courant et le plus mortel dans le monde

Chaque année, 2.206.000 nouveaux cancers du poumon sont détectés à travers le monde. Cette maladie cause la mort de 1.796.000 personnes par an. A l'occasion de la Journée mondiale du cancer du poumon, la Fondation contre le cancer rappelle qu'il est aussi celui qui est le plus facilement évitable.

Ce cancer est le plus mortel en Belgique avec près de 6000 décès par an. Sur les 71.651 cancers dénombrés chez nous en 2019, 8.874 étaient au poumon soit une proportion de 12%.

Près de deux tiers (5624) touchent des hommes, souvent de plus de 65 ans. Les femmes de plus de 55 ans représentent une catégorie à risque également.