Le cancer du poumon en hausse chez les femmes : "adapter son mode de vie peut diminuer de 40% le risque de développer la maladie"

La hausse du cancer du poumon chez la femme n’est pourtant pas une surprise pour la Fondation contre le Cancer. "Cela fait plusieurs années que nous constatons que de plus en plus de femmes fument de plus en plus jeunes", indique Véronique Le Ray, porte-parole et directrice médicale de la Fondation. "Puisque dans 9 cas sur 10, le cancer du poumon est lié au tabac, nous nous attendions à voir du changement."

Ainsi en 2021, 5.675 nouveaux cas masculins ont été enregistrés contre plus de 3.500 cas féminins. C’est bien moins que les 11.774 hommes qui apprennent tous les ans être atteints d’un cancer de la prostate (cancer le plus répandu chez les hommes, ndlr) ou que les 11.319 femmes diagnostiquées d’un cancer du sein (cancer le plus répandu chez les femmes, ndlr) chaque année. Et pourtant, la Fondation contre le cancer est inquiète. "Je pense que le cancer du sein restera numéro 1 chez les femmes, mais les taux de survie à cinq ans après le diagnostic sont très élevés", reprend-elle. En 2020, une étude de la Fondation révélait en effet que plus de 92% des femmes et 88% des hommes guérissaient de ce type de cancer. "Ce n’est pas le cas pour le cancer du poumon où les taux de survie à cinq après le diagnostic s’élèvent à 22,8% chez les hommes et 31,4% chez les femmes." Sur le total des nouveaux patients diagnostiqués en 2021 d’un cancer du poumon, 3.673 hommes et 1.994 femmes n’ont pas survécu.