Le Canada, terre des grands espaces dans Exploration du monde

2ème plus grand pays au monde, le Canada, est reconnu pour l’immensité de ses espaces, la richesse et la diversité de ses ressources naturelles. Un itinéraire hors des sentiers battus, à travers la grande nature sauvage qui y est encore une fois à l’honneur, de la côte du Pacifique à celle de l’Atlantique !

Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, en passant par les splendeurs des magnifiques Rocheuses canadiennes en Alberta, les prairies de la Saskatchewan, les chutes du Niagara en Ontario, les étonnantes marées de la Baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, André Maurice vous convie à un voyage absolument exceptionnel sur un territoire aux allures d’infinité, qui équivaut à 325 fois celui de la Belgique !

Les paysages canadiens vous dévoileront toute leur diversité et leurs étendues. Ils vous mèneront à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont façonné l’âme du pays, des cowboys de Calgary aux archéologues chasseurs de dinosaures, en passant par les peuples des Premières Nations qui conjuguent traditions et modernité.

