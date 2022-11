Le Canada, premier adversaire des Diables au Mondial, dévoile sa sélection avec Jonathan David et Alphonso Davies

Le sélectionneur de l'équipe canadienne de football John Herdman a annoncé ce dimanche la liste des 26 joueurs qui iront au Qatar pour disputer la première Coupe du monde du Canada en 36 ans.

Pas de grande surprise dans l'effectif révélé par John Herdman qui compte à sa tête la star du Bayern Munich Alphonso Davies et le buteur de Lille Jonathan David, passé par La Gantoise. "Un enfant né dans un camp de réfugiés n'était pas censé y arriver! Mais nous voilà en train de participer à la Coupe du monde. Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont irréalistes. Continuez à rêver, continuez à progresser", a tweeté Alphonso Davies, dont la participation a été un moment compromise par une déchirure musculaire début novembre.

On retrouve également parmi les 26 appelés par John Herdman les joueurs du Club de Bruges Tajon Buchanan et Cyle Larin et le vétéran Atiba Huchinson.