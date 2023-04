Vendredi, l'Italie est devenue le premier pays dans le monde occidental à bloquer ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données. L'IA nourrit en outre des inquiétudes bien plus profondes que la seule exploitation des données personnelles et l'Union européenne prépare actuellement un projet de régulation qui pourrait être finalisé d'ici début 2024, pour une application quelques années plus tard.

L'agence de police européenne Europol a récemment averti que les criminels étaient prêts à tirer parti de l'intelligence artificielle comme les robots conversationnels pour commettre des fraudes et d'autres cybercrimes. La semaine dernière, le milliardaire Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux ont réclamé une pause de six mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que GPT-4, la dernière mouture du logiciel sur lequel repose ChatGPT lancée mi-mars, en évoquant "des risques majeurs pour l'humanité".