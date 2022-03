Le Canada disputera son deuxième mondial de football 36 ans après le dernier

Le Canada, 36 ans après sa première participation, va renouer avec la Coupe du monde de football cet hiver au Qatar, grâce à sa victoire (4-0) obtenue contre la Jamaïque, dimanche à Toronto, lors de l'avant-dernière journée des qualification de la zone Concacaf.

A une journée de la fin des éliminatoires, les Canadiens sont assurés de finir à une des trois premières places du classement, qui ouvrent la voie à une accession directe.

Ils ne peuvent plus être rattrapés par le 4e, le Costa Rica qui s'est imposé (2-1) au Salvador. En fin de journée, les Etats-Unis et le Mexique pouvaient faire un pas supplémentaire vers une qualification pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre).

"Nous avons traversé des moments difficiles. Mais j'ai un groupe de joueurs incroyables. Et nous avons du talent. Je suis simplement heureux pour ces gars. Quand j'ai pris les rênes de l'équipe et que j'ai dit +On va se qualifier pour la Coupe du Monde+. Je ne pense pas que beaucoup m'aient cru", a réagi le sélectionneur John Herdman.

"Le Canada est une nation de football et nous ferions mieux d'y croire. Nous allons continuer à avancer. Nous ne faisons que commencer.", a-t-il ajouté.

Un nul suffisait aux "Canucks" pour se qualifier pour leur deuxième Coupe du monde, après celle disputée au Mexique en 1986.