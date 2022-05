Le Canada bannit les géants chinois Huawei et ZTE du réseau 5G, la Chine condamne

"Nous annonçons notre intention d'interdire les produits et services Huawei et ZTE dans les systèmes de télécommunication du Canada", a déclaré le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne. "Cela fait suite à un examen complet par nos agences de sécurité et en consultation avec nos alliés les plus proches", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

Pékin a fait part vendredi de son mécontentement. "Malgré l'absence de toute preuve concluante, le Canada a exclu ces entreprises chinoises du marché canadien en utilisant comme prétexte de prétendus risques en matière de sécurité, qui sont sans fondement", a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise.

"La Chine s'oppose fermement" à cette décision, a-t-il ajouté devant la presse, assurant que son pays prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour défendre les entreprises chinoises.

Huawei Canada s'est de son côté dit "déçu" par cette "décision politique regrettable", selon un communiqué transmis à l'AFP.

En 13 années d'activité du groupe dans le pays, l'équipement de l'entreprise a été "étroitement examiné" par les services canadiens et "il n'y a eu aucun incident de sécurité", souligne l'entreprise.