Le camping de Polleur transformé en centre Fedasil pour la 3e fois

Comme en 2019 et 2021, le camping de Polleur hébergera des demandeurs d’asile tout l’hiver. Le site devrait accueillir maximum 250 personnes en même temps jusqu’en avril 2023. Cette ouverture est une véritable bouffée d’air pour Fedasil, l’agence fédérale qui gère l’accueil des migrants en Belgique.

Fedasil est sous pression, ces centres sont complets et le manque de place est criant rappelle Benoît Mansy, porte-parole :"chaque jour, plus de 200 personnes demandent l’asile en Belgique et malheureusement, on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions, donc on continue à chercher des solutions et transformer ce camping en est une".

L’ouverture du camping va soulager les centres de Fedasil qui sont saturés depuis des mois :"ce sera un centre d’accueil de deuxième phase, il accueillera des demandeurs d’asile qui viennent d’arriver en Belgique et qui sont actuellement hébergés dans des structures d’accueil temporaire comme le Petit Château à Bruxelles" détaille le porte-parole. Une bonne nouvelle pour ce site où des demandeurs d’asile sont obligés de dormir en rue. Mais Fedasil relativise et précise que cela reste une solution d’urgence à court terme.