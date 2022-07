Le camion d’une asbl malmédienne a pris la route pour l’Ukraine

Depuis quelques heures, un semi-remorque de 33 tonnes est en route depuis Thimister-Clermont à destination de l’Ukraine. A son bord, un chargement de matériel médical, d’alimentation essentiellement sucrée et de produits d’hygiène pour les enfants et les dames.

Ce camion, c’est un envoi de l’asbl malmédienne "Convoi de la solidarité Belgique". Le plus important de cette association depuis le début du conflit et une fameuse organisation.

" On va faire 1500 km jusqu’à la frontière Ukraine-Pologne. Là, on a un entrepôt avec une association avec laquelle on travaille. Tout va être déchargé et puis on a neuf fourgons ukrainiens qui viendront prendre tout le matériel et le dispatcher dans les endroits où il y en a besoin. Après avoir amené tout ça sur place, on va les accompagner sur le territoire, à Kiev, à Boutcha et à Kramatorsk notamment, pour bien vérifier que la marchandise arrive au bon endroit et soit bien distribuée aux bonnes personnes ", détaille Jonathan Nouichi, administrateur de l’asbl.