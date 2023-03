Le Caméléon, une pièce itinérante du MIKMAK Festival

Caroline Veyt vous invite à sortir en famille dans Outside. Place au festival MIKMAK, un festival de marionnettes qui a lieu dans l’ouest du Brabant wallon et qui a pour ambition de nous faire découvrir la marionnette dans tous ses états.

Le Festival MIKMAK a vu le jour en 1997 déjà et d’année en année, il prend de l’ampleur. Son nom, on lui doit au concept même du festival : des projets différents, des sortes de marionnettes différentes, dans plusieurs endroits simultanément — aussi bien des salles de spectacle que des cafés, des restos ou des brasseries et des projets qui s’adressent aux adultes ou/et aux enfants, dont certains sont gratuits et d’autres payants. C’est un véritable mélange d’activités qui y est proposé.

Le Festival commence ce vendredi 10 mars ! Vous pourrez en profiter jusqu’au 1er avril, dans 7 communes de l’Ouest du Brabant Wallon : Ittre, Nivelles, Braine l’Alleud, Rebecq, Braine-le-Château, Tubize et Genappe.

Au rayon enfants, Caroline vous propose un très joli spectacle, il s’appelle Léon part en voyage. C’est l’histoire d’un homme déjà âgé qui a une vie tranquille et solitaire. Un jour, son quotidien est totalement bousculé par une lettre d’une amie d’enfance, Paulette, qui l’invite à son anniversaire pour ses 8 ans ! Alors Léon va être pris d’une envie irrépressible de la retrouver. C’est doux, c’est simple, c’est pour les plus de 5 ans. La représentation aura lieu le 18 mars à 17h à l’espace marionnettes de Saintes.

La Cie La Petite Canaille proposera aussi un spectacle pour enfants Œil de Cobra. Ici aussi, c’est une vie qui bascule, celle de Franz, un petit garçon auquel son ophtalmologue apprend qu’il a un œil trop paresseux et qu’il va devoir porter un cache-œil assez ridicule. Mais, ce cache-œil lui donne un air de pirate dont il joue à l’école ! Et le voilà prêt à intégrer une organisation secrète. Œil de Cobra sera joué le 19 mars à 16h à la Salle communale de Quenast.

Pour les plus grands, il y a un spectacle qui va beaucoup tourner pendant le festival et qui s’intitule Orgasmes du Collectif Canine. On y rencontre Lisa qui réalise, à 30 ans, qu’elle n’a jamais eu d’orgasme. Alors elle part en quête de cette sensation inconnue, et va remonter jusqu’aux premiers moments où elle a ressenti du plaisir. Ici, le collectif affiche une réelle volonté de transmettre mais grâce à la marionnette et aux images théâtrales, il y a une distanciation possible. Ce qui est plutôt appréciable. Orgasmes se jouera en soirée puisque c’est pour les grands ! A Tubize demain, le 11 mars, à Nivelles le 14, à Rebecq le 23 et à Braine l’Alleud le 1er avril.

A l’affiche également : Les grands trésors ne se rangent pas dans les petits tiroirs par Berdache Production – Contes du Petit Peuple par le Théâtre de la Cave – Pourquoi pas par le Tof Théâtre ou le magnifique Loco de la Cie Belova-Iacobelli, qui a déjà pas mal tourné et qui sera le 28 mars au CC de Nivelles.

La Cie Bakélite propose un spectacle gratuit et itinérant, Le Caméléon. C’est l’histoire vraie de Guillaume Alexandre qui a découvert un jour qu’il avait un casier judiciaire pour avoir séjourné en prison. Parce qu’il a découvert qu’on avait usurpé son identité pendant 5 ans. Du théâtre d’objets pour les grands, à voir à Ittre le vendredi 10 mars.

Et puis la cerise, c’est le parcours-spectacle intitulé Puppet Space Odyssey qui est le fruit d’une vingtaine d’ateliers de création et de manipulation de marionnettes qui ont été réalisés avec des ateliers et des écoles… le fruit de leur travail sera présenté le 26 mars à Tubize.