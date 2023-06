Le calvaire des parents solos en recherche de logement

Discriminer sur base du genre, de l’origine ou du statut familial est punissable en Wallonie et à Bruxelles. Pour le faire entendre au propriétaire, l’agent immobilier a une position stratégique et délicate à la fois. Il doit rappeler le cadre sans pour autant perdre son client.

"L’encadrement des informations est clair et net à Bruxelles et en Wallonie", explique Nicolas Watillon, président de l’Institut pour les agents immobiliers. "On a des moments bien précis pendant lesquels on peut demander l’information :

Avant la prise de rendez-vous, on ne peut demander que le nom de la personne qui prend rendez-vous et son contact. On ne peut rien demander d’autre. C’est strict.

Après la visite, là, on peut demander les revenus de la personne et la composition familiale.

Enfin, à la rédaction du bail, on est en droit de demander la carte d’identité. "

La première étape est déjà difficile à passer pour les personnes aux noms aux consonances étrangères mais c’est aujourd’hui punissable. C’est aussi entre la deuxième et la troisième étape qu’il est difficile d’identifier s’il y a discrimination ou non. "Nous, on présente en tant que professionnel les différentes candidatures et puis, le propriétaire fait son choix. Et donc, dire qu’un propriétaire fait un choix plutôt qu’un autre parce que c’est une famille monoparentale, on ne le sait pas toujours."

Pour rassurer les propriétaires, une allocation de loyer majorée a été mise en place dans la région de Bruxelles Capitale. Les parents solos dans l’attente d’un logement social peuvent recevoir entre 170 et 210 euros par mois pour payer un loyer sur le marché privé.

Quelque 9300 familles en bénéficient aujourd’hui mais le public cible est de 12.000 parents solos. Beaucoup de parents ne recourent pas à leurs droits par manque d’information. Voilà pourquoi le site parentsolo.brussels a été créé. C’est aussi une des raisons pour lesquelles la Maisons des parents solos a organisé cette rencontre entre les acteurs de terrains et associations.