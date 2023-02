Le calme après la tempête pour cette troisième semaine des Elite Series LoL

ZennIT et Team 7AM s’affrontaient ce jeudi après avoir chacun remporté leur match mardi. ZennIT souhaitait achever, sur une note positive, une semaine au planning compliqué par une victoire face à une Team 7AM qui avait pour objectif de remonter dans le haut du classement.

Malheureusement pour ZennIT, pas de remontada et pas de semaine en 2-0 cette fois-ci. Team 7AM a réussi à trouver ses marques dès le début de la partie et n’a fait qu’une bouchée des ZennIT : 27 minutes de jeu, 24 kills à 5 et surtout un pentakill pour Orre, l’adc de Team 7AM.

Une semaine malgré tout satisfaisante pour l’équipe ZennIT considérant la difficulté des matchs qu’elle avait à jouer. La Team 7AM s’assure donc la deuxième place du classement et semble en bonne forme pour leur match face à HEET, mardi prochain.