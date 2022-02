Le California Sound des années 80 avec les Motels et Martha Davis

Non, le California Sound n’est pas resté figé, bloqué dans ces 70’s très folk rock. Au gré des modes musicales, le son west coast a su se réinventer, faisant de la Californie l’épicentre du rock psyché, du stoner, du punk et de la culture "skate" ou encore du metal très glam très 80’s… Parlons-en des 80’s, les années 80 qui se sont magnifiquement épanouies sous le soleil californien !

Une foultitude de groupes que l’on prend plaisir à réécouter comme Oingo Boingo (formé par Danny Elfman, future star de musique de films), The Go-Go’s avec l’ex-punkette Belinda Carlisle et toujours chez les filles : The Bangles, mais aussi le tandem The Sparks, Stan Ridgway (fondateur du groupe Wall Of Voodoo, dont nous parlerons prochainement) ou encore The Motels.