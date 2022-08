Le calendrier des congés scolaires francophones, néerlandophones et germanophones

Si rien ne change du côté flamand et germanophone, les élèves des écoles francophones auront, quant à eux, un rythme de congés plus régulier : à savoir 2 semaines de vacances, toutes les 7 semaines de cours environ. Les élèves francophones gagnent donc une semaine lors des congés d’automne et de détente. En contrepartie, les vacances d’été sont réduites de 2 semaines.