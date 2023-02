Le calendrier de l’enseignement supérieur devrait s’aligner davantage sur celui de l’enseignement obligatoire : à partir de quand et comment ?

Depuis la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement obligatoire et la mise en place d’un nouveau calendrier scolaire, la question se posait d’adapter également le calendrier de l’enseignement supérieur (hautes écoles et universités). Valérie Glatigny (MR), la ministre de l’Enseignement supérieur a lancé une consultation dans le secteur. Ce mardi 14 février, l’ARES, l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, qui rassemble les acteurs de l’enseignement supérieur, s’est penchée sur le sujet. Une proposition de calendrier était sur la table. De sources proches du dossier, contactées par notre rédaction, il n’y a pas encore d’accord car un certain nombre de points doivent encore être discutés. Un prochain conseil d’administration de l’Ares se réunira fin mars.

Voici la proposition de réforme du calendrier dans l’enseignement supérieur qui est à l’étude actuellement, telle qu'elle figure dans les documents que notre rédaction a pu consulter. Cette réforme entrerait en vigueur, au mieux, en 2025-2026. Une année académique serait divisée en trois "périodes".