Le calendrier de l'Avent, de la simple tradition germanique à la folie marketing.

Non contentes de répondre à une demande croissante (les calendriers de l'Avent sont souvent "sold out" quelques jours après leur mise en vente malgré la quantité de versions proposées), les marques voient en ces box colorées une véritable aubaine commerciale. Non seulement ils se vendent comme des petits pains mais ils permettent, en prime et surtout, de faire découvrir la marque et ses produits. L'occasion de susciter curiosité, désir et davantage encore coup de cœur auprès d'un public qui pense (forcément) faire une bonne affaire.

Car il faut le préciser, l'écrasante majorité des calendriers de l'Avent sont vendus, selon les marques, à des prix largement inférieurs à ce qu'afficherait leur contenu.

Un argument amplement mis en avant au moment de la vente. Et si cela demeure bel et bien vrai pour celles qui proposent des produits similaires à ceux que l'on peut trouver en magasins (le calcul est facile à réaliser), ce n'est pas toujours le cas, surtout lorsqu'il s'agit d'échantillons ou de goodies inexistants sur le marché. Résultat, les prix peuvent facilement s'envoler (300 euros, 500 euros et jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les versions luxe extrême), rendant la déception d'autant plus grande lorsque le contenu ne répond pas aux attentes.