Le calcium : attention à ne pas en consommer trop !

Si vous manquez de calcium, vous augmentez le risque de fracture. Il est donc important d’en manger tous les jours. Pour les personnes de moins de 50 ans et en bonne santé, un apport alimentaire de 900-950 milligrammes suffit.

Pour les personnes de plus de 50 ans qui souffrent d’ostéoporose, l’apport recommandé est plus élevé : il faut compter 1200 milligrammes par jour, éventuellement à compléter par des compléments.

Peut-on faire une overdose de calcium ?

En principe, les reins sont capables de filtrer le calcium. Mais certaines maladies empêchent ce mécanisme. Or, la prise de calcium peut devenir problématique au-dessus de 3000 milligrammes pour les moins de 50 ans, et 2000 milligrammes pour les plus de 50 ans. Un surdosage peut même devenir toxique au niveau cardiaque et rénal.

A l’inverse, certaines pathologies nécessitent un apport supplémentaire : en cas d’insuffisance rénale chronique, d’hypertension, de grossesse, de syndrome prémenstruel… La prise de calcium est recommandée. Dans le cas d’autres maladies par contre, le calcium s’avère inefficace : contre l’obésité, le cancer du sein, ou les fractures.