Le calamar géant : la hantise des marins, alors que les hommes "ne sont pas ses proies naturelles"

En fait, les histoires de bateaux attaqués par des céphalopodes démesurés, remontent à la nuit des temps. En effet, il y a bien longtemps, les premiers navigateurs craignaient une créature gigantesque et destructrice appelée "Kraken". Et les vieilles légendes ont toujours un fond de vérité comme nous le rappelle Benoit Grison, biologiste et sociologue des sciences.

"Le calamar géant, c’est une bonne illustration du rapport complexe entre le mythe et réalité biologique dans certains cas. Au départ il y a un monstre mythologique nordique qui est un peu le concurrent du serpent de mer des sagas du moyen-âge : c’est le Kraken. Le Kraken, c’est l’autre grand monstre légendaire des scandinaves médiévaux, pour faire court : les vikings. C’est une espèce de bête informe, à tendance tentaculaire qui a la particularité de se cacher dans les faibles profondeurs. Il peut remonter à la surface d’un coup pour faire couler à pic les bateaux et les pauvres pêcheurs. Et on a fini par croire que ce monstre existait réellement car à partir de la période des Lumières, les scandinaves ont commencé à observer des échouages de calmars géants (faisant parfois plus de 10 mètres) sur leurs rivages. Il se sont dit qu’il devait s’agir à coup du sûr de leur fameux Kraken. Ils appliquaient l’étiquette mythologique qu’ils avaient sous la main à cet animal monstrueux qui venait visiblement des profondeurs, un peu informe parce que décomposé et qui possédaient de grands tentacules. Mais en réalité, au départ, le Kraken n’est forcément un calmar géant, c’est plutôt un fantasme des anciens vikings".