Le cake design : ce n’est pas du gâteau

Connaissez-vous le cake design ? C’est l’art culinaire de faire et décorer des gâteaux. Antonio et Anca, deux cakes designers belges, vont représenter la Belgique aux championnats du monde. Car, oui, il existe des championnats du monde de cake design. C’est d’ailleurs la première fois que la Belgique va y participer.

Lorsque l’on passe la porte de l’atelier d’Antonio, des gâteaux plus hauts et plus impressionnants les uns que les autres sont exposés. Il y a un gâteau Casse-Noisette, un autre en buste de princesse, ou encore un dans le style art nouveau. Ce dernier a d’ailleurs permis à Antonio de remporter une médaille d’or lors d’un concours à Dortmund. Quatre faces en glaçage royal ornent les contours du gâteau, et dessus, une peinture réalisée à la main. Un gâteau qu’il estime à pas moins de 1200 €. Un prix qu’il justifie par les nombreuses heures de travail, de séchage et d’assemblage.

Mais lorsqu’un Antonio et Anca se retrouvent dans l’atelier, il n’est pas question de préparation de pâte à gâteaux. Ils s’entraînent durant des heures à réaliser des dizaines de décors. "Le cake design, ça n’est pas le simple gâteau que l’on prend à la boulangerie. Le gâteau est conçu spécialement pour vous-même, il doit vous représenter. Ce n’est pas un gâteau d’Instagram qui est créé comme dans un réel sur deux minutes. Non", explique Anca tout en réalisant une orchidée plus vraie que nature, toute faite de sucre.