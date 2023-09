"Le cahier interdit" d’Alba de Céspedes : quand l’écriture sauve

Des rôles qu’elle occupe le plus, celui de mère est à tout point de vue celui qui lui prend le plus de son temps. Dévouée à son mari, qui l’appelle "Maman", et à ses deux enfants, jeunes adultes, elle n’a que peu de temps à se consacrer. Quand elle soupçonne sa fille de vingt ans de fréquenter un homme plus vieux, elle se confie à son cahier en espérant trouver les raisons qui poussent sa fille Mirella vers une relation vouée à l’échec.

Ce qu’elle réalise, c’est qu’en désapprouvant cette histoire, elle se trouve confrontée à son existence et aux décisions qui lui ont été imposées. Entre fiancée, épouse et mère, quels sont les choix qu’elle a réellement faits de sa propre initiative ? Sa fille, involontairement, lui présente un miroir où se reflète une image que Valeria n’est pourtant pas prête à affronter.

Tiraillée et parfois torturée entre ses différents rôles, Valeria n’aura de cesse de se questionner et de rebattre les cartes de sa propre vie afin d’être celle qu’elle rêvait d’être.