Le café, un allié pour perdre du poids ?

Boire un café fort trente minutes avant de faire de l'exercice augmenterait la combustion des graisses, ce qui serait bénéfique pour perdre du poids.

C'est ce que révèle une étude de 2021 menée par des chercheurs espagnols, qui précisent que les effets sont encore plus marqués si l'exercice est pratiqué l'après-midi. Des scientifiques du département de physiologie de l'université de Grenade (Espagne) se sont intéressés à l'influence de la caféine sur l'oxydation ou la combustion des graisses pendant l'effort.

Ils ont pour cela suivi 15 hommes âgés de 32 ans en moyenne, qui ont participé à un test d'effort à quatre reprises à des intervalles de sept jours. Certains avaient ingéré l'équivalent d'un café fort, d'autres un placebo, à 8h et 17h lors de ces tests.

Il est précisé que les conditions préalables à chaque test d'effort ont été standardisées pour ne pas biaiser les résultats, publiés dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition.