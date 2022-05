"Le café suspendu" d'Amanda Sthers: sept histoires qui sentent bon le soleil et les parfums de l'Italie

"Le café suspendu", le nouveau roman Amanda Sthers est paru chez Grasset. Nous sommes à Naples, lieu où le café suspendu, le café sospeso est apparu, au 19ème siècle

Pour rappel, le café suspendu est une pratique qui a lieu chez nous également, mais à petite échelle, depuis peu, et qui consiste à commander un café, et à en payer deux, le second étant destiné à être offert à quelqu'un en manque de moyens.

Ce café suspendu est le fil conducteur du roman, fait de plusieurs histoires, qui se déroulent à Naples, dans un café où Jacques, écrivain français qui a connu une déception amoureuse, réside.

Il vit à l’étage, et raconte ce qu’il voit, ceux qu’ils croisent, qui se côtoient, ceux qui se manquent, ce qu’ils cherchent…

Les histoires sont pleine de poésie, parfois surnaturelles, universelles, drôles, souvent intimes. Un café c’est un lieu romanesque.

"Le café suspendu" d’Amanda Sthers, chez Grasset - Une petite merveille de poésie et de bienveillance, parfois coquine, et qui sent bon le soleil et les odeurs de l’Italie.