Le café-poussettes, un lieu d’échange et de partage pour parents et enfants

Deux jeudis par mois, à Beauvechain, parents et enfants (de 0 à 3 ans) sont invités à se rencontrer au Café-poussettes. C’est un lieu d’échange autour de la parentalité, pour se donner de l’écoute, de la force, et du partage dans la bienveillance.

C’est au premier étage de la Maison de Village de Nodebais que se donnent rendez-vous les parents, leurs enfants et les bénévoles qui encadrent la rencontre. "On s’est rendu compte qu’il y a pas mal de familles et de parents qui sont solos dans notre commune et qui ont besoin d’un réseau de services et d’entraide, ou tout simplement d’une écoute." explique Christine Vandenschrick, initiatrice du Café-poussettes à Beauvechain. "Au départ c’est pour une maman solo qu’on l’a créé et aujourd’hui le public est bien plus varié : il y a des personnes solos, en couple, de nationalités et de professions différentes."

Pour les petits, cet espace leur permet de rencontrer et jouer avec d’autres enfants de leur âge. "Il y a plein d’enfants qui n’ont pas l’opportunité d’aller dans des lieux d’accueil. Un de nos objectifs est d’être un tremplin avant leur entrée à l’école" explique l’initiatrice du Café-poussettes à Beauvechain. Sunita Mayaka, maman d’une petite fille, s’est déjà rendue plusieurs fois au Café-poussettes avec sa petite et est convaincue par le projet : "Je trouve ça super intéressant ! C’est pratique pour les enfants qui ne vont pas à la crèche par exemple. Quand on vient ici, elle est contente de voir ses copains et pour les parents, ça permet aussi d’avoir une cohésion entre voisins puisqu’on est tous de Beauvechain." David Van Der Elst, un autre papa, se rend aussi au Café-Poussettes pour socialiser sa fille. "Elle rentre à l’école dans 2 mois. Elle a des cousins dans son entourage mais l’idée c’est qu’elle apprenne à se sociabiliser avec d’autres enfants."

Le Café-poussettes est tenu par 5 volontaires en partenariat avec l’ONE et le plan de cohésion sociale de Beauvechain.

Les rendez-vous du Café-poussettes sont gratuits et se font sans inscription. Les prochaines dates sont : les jeudis 8 & 22 juin, 6 & 20 juillet, 17 & 31 août de 9h30 à 12 heures au premier étage de la Maison de Village de Nodebais (rue de l’étang 7). Les séances des 6 juillet et 17 août seront couplées avec un atelier d’éveil musical.