Le café le Dolle Mol fermé quatre jours sur ordre du bourgmestre de Bruxelles

Haut lieu de l’anarchisme et de la contre-culture de 1969 à 2015, le Dolle Mol a rouvert ses portes en novembre 2018. Le bistro reste dans l’esprit originel : un lieu d’accueil et de rencontres pour artistes, amateurs de bières artisanales et de vie nocturne. La nouvelle équipe de l’asbl "Dolle Mol Project" y organise régulièrement des concerts. Mais ce n’est pas toujours du goût de certains riverains.