Le Cactus : Zidane, futur coach des Diables Rouges ?

Le suspense est à son comble, la fédération belge de football devrait peut-être annoncer bientôt le nom du futur sélectionneur des Diables Rouges. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée a un avis pour le nom du successeur de Roberto Martinez.

On dit que Thierry Henry pourrait reprendre la main, mais ce ne serait pas celle avec laquelle il a qualifié la France pour la Coupe du Monde 2010. On a cité Hervé Renard, Claude Puel… que des Français.

La fédération a reçu plus de 300 candidatures, même Jean-Luc Fonck a postulé, mais s’il y a une personne qui a grâce aux yeux de Jérôme, c’est Zidane. Et il est prêt à tout pour le convaincre de rejoindre le banc belge : des chèques Wallonie-bienvenue, une voiture personnelle avec 25 chauffeurs, des réductions de deux euros sur sa facture Engie, un lien Auvio sans pub et deux mugs Vivacité sans devoir participer au Kidivrai.

On peut même envisager de le naturaliser, puisque la France nous a déjà piqué Brel, Johnny, Annie Cordy, Cécile de France et beaucoup d’autres.