Le Cactus : un nouvel épisode du feuilleton "Les Diables de l’Amour"

Rien ne semble plus aller chez les Diables : incompréhension, haine entre les joueurs, coups bas… Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée fait le point avec votre feuilleton du jour.

Kevin et Thibaut ne se parlent plus depuis des années, depuis ce fameux épisode où Thibaut avait pris langue avec la femme de Kevin. Le seul moment de la carrière de Thibaut où c’était bien Kevin qui avait la possession, mais où ce fut bien Thibaut qui l’avait mise au fond.

Roberto soupire, il n’a pas le moral. Alors, il regarde sa fiche de salaire et il va mieux. Il entrouvre les rideaux de sa chambre et distingue, sur le balcon de l’hôtel en face, Radjah qui l’observe. Radjah le regarde, droit dans les yeux, en lui faisant mine de lui trancher la gorge. Roberto n’aime pas Radjah, car Radjah fume trop, et Roberto veut être le seul à enfumer tout le monde.

Roberto descend l’escalier qui mène au vestiaire, mais doit s’écarter car Jan et Toby montent en Stannah. Assis sur le divan de la réception, Dries semble malheureux. Roberto approche et lui demande de se lever. "Mais je suis déjà debout, répond Dries, pourquoi tout le monde me regarde-t-il de haut ?" À ce moment arrive Romelu ; Dries sourit, car Romelu a le cœur qui bat très fort. Pas pour Dries, non, mais parce que Romelu vient juste de monter les trois marches du perron de l’hôtel.

Roberto dévisage Axel qui se déplace dans le hall de gauche à droite, de droite à gauche… "Axel, approche vers nous", lui dit Roberto. Mais Axel ne le peut pas, il ne se déplace que latéralement, pas d’avant en arrière.

Suite et probablement fin de votre feuilleton jeudi sur le coup de 16 heures.