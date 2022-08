Le Cactus : Sum vous présente le "Good Move", le nouveau plan de circulation à Bruxelles

Depuis hier, la ville de Bruxelles a lancé un nouveau plan de circulation appelé Good Move. Sum a décidé de vous présenter ce "Good Move" dans un Cactus hilarant.

La ville de Bruxelles a lancé un nouveau plan de circulation dans le but de régler l’actuel problème de circulation. Pour Sum, c’est comme quand ça ne va pas trop dans un couple et on se dit : "si on faisait un bébé pour arranger tout cela ?".

Dans ce nouveau plan de circulation, il est question de Pentagone, de zone apaisée, de ceinture. Sum n’arrive donc pas à comprendre si c’est un plan de circulation ou la préparation d’un attentat.

Prenons une phrase au hasard dans ce plan : Le trafic automobile sera toujours possible si le centre constitue la destination de l’usager. Dans le cas contraire, le trafic motorisé sera systématiquement renvoyé vers la Petite Ceinture selon le principe de boucles de circulations, en recourant au sens unique et à des filtrages (accès réservé aux riverains, commerçants, etc…). Comme le disent les mèmes qui circulent sur le roi Philippe : "Je n’ai co ré compris". Donc, si le Centre de Bruxelles est votre destination, vous pouvez y aller. Mais si ce n’est pas votre destination, vous ne pouvez pas y aller.

Ayons tout de même une pensée pour nos auditeurs qui habitent loin de Bruxelles, comme dans la province du Luxembourg et qui ne sont pas impactés par la circulation à Bruxelles. Eux qui doivent faire 35 km par jour pour aller chercher un pain.

En tout cas, une chose est sûre, amis bruxellois, retenez bien cette information sur ce nouveau plan de circulation à Bruxelles. Si vous avez des remarques ou des questions, notez-les car selon Sum, dans quelque temps, cela risque fort bien d’être l’un des sujets d’une émission polémique dont il taira le nom.