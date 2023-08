Le Cactus : Sum vous explique l’intérêt des bars sans alcool

Pour la première fois dans l’histoire de la ville, un bar 100% sans alcool a ouvert récemment à Liège. Dans le Cactus du 8/9, Sum nous en dresse les avantages et les inconvénients.

Quand on ne boit pas d’alcool, les choix sont souvent limités dans les établissements classiques. On a le choix entre de l’eau et des softs. Donc on a le choix entre absence de goût et le diabète. Ce nouveau bar affiche à sa carte des boissons comme du vin, du whisky, du gin, mais non alcoolisés.

Car à Liège, il y a des gens qui ne boivent pas d’alcool. Évidemment il n’y en a pas beaucoup mais il y en a. Or quand on ne boit pas, dans un groupe d’amis, on te regarde aussi bizarrement qu’un vegan dans une soirée porchetta et on te répond avec des phrases ô combien philosophiques : "tu vas boire de l’eau ? Mais tu sais que l’eau ça fait couler les bateaux ?"