Le Cactus : Sum sur les bancs de l’école pour un cours de rattrapage

Ce sont encore les vacances en Fédération Wallonie-Bruxelles mais pas pour tout le monde. Dans le Cactus du 8/9, Sum revient sur la cinquantaine d’écoles du primaire et du secondaire qui ont proposé, durant ces 2 semaines, des cours de remédiation pour les élèves qui avaient besoin.

Il y a donc encore des enseignants habités par l’envie de transmettre, de venir en aide à nos enfants afin qu’ils ne tombent pas dans la délinquance, ou pire, dans la politique.

On a souvent tendance à critiquer le corps enseignant alors qu’ils font un métier de plus en plus difficile avec des moyens pas toujours adaptés. Un peu comme travailler dans un abattoir mais avec un couteau suisse : C’est possible d’y arriver mais ce sera quand même beaucoup plus difficile.