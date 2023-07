Le Cactus : Sum se réjouit de la prochaine ligne de train entre Mons et Paris

La Belgique et la France envisagent une nouvelle ligne ferroviaire entre Bruxelles et Paris. Cette ligne s’arrêterait dans la nouvelle future, possible, voire envisageable gare de Mons. Dans le Cactus du 8/9, Sum imagine tous les avantages de cette nouvelle ligne.

À l’heure où des scientifiques sont alarmistes à cause de la pollution, du réchauffement climatique ou de la sortie d’un nouveau single de Britney Spears, cette liaison entre Mons et Paris est une bonne chose pour les voyageurs montois. Plus besoin de voler une voiture pour se rendre à Paris.

Une bonne nouvelle aussi pour les Parisiens qui voudraient visiter Mons. Ils sont tellement nombreux. Comme on dit, à Paris, tous les chemins mènent à Mons. Il y a juste beaucoup de nids-de-poule sur le chemin.

Si cette ligne s’ouvre, reste évidemment, la question fatidique : le prix. Quand on voit le prix actuel du billet de train, on se demande si on achète juste le billet ou un moment intime avec l’accompagnateur.