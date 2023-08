Le Cactus : Sum se plaint de l’état des routes belges

Dans le Cactus du 8/9, Sum dresse un état des routes belges, et le bilan est catastrophique. Parfois, il se demande si ce sont des nids-de-poule ou des poulaillers entiers.

Pourtant, tous les automobilistes s’accordent à le dire : il y a des travaux partout dans notre pays. Les routes sont tellement en travaux qu’on dirait le visage d’une influenceuse. Pour relier Liège à Bruxelles en évitant les travaux, le mieux est de prendre une péniche.

D’autant que ces routes mal entretenues sont un réel danger pour tous les usagers faibles comme les cyclistes, les motards et les go fast. D’où la question qui se pose souvent : ne paye-t-on pas de taxes de circulation, de roulage et autres gaudrioles afin de rouler sur des routes dans un bon état ?

On a l’impression de payer notre place de cinéma pour aller voir un grand film comme La ligne verte. On paye, on arrive dans la salle, et finalement c’est Les Tuche. Comme l’impression d’avoir payé pour rien.